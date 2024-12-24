طقس بارد مع أمطار وثلوج ورياح قوية

يكون طقس اليوم الثلاثاء، باردا مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية للشمال والوسط.

تكون الريح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا قرب السواحل وقوية نسبيا فقوية داخل البلاد مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال وهائج فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 06 و 11 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط ولا تتجاوز 04 درجات بالمرتفعات وبين 14 و 11 درجة ببقية الجهات.

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