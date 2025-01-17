طقس بارد مع أمطار ورياح قوية

يكون طقس اليوم الجمعة، باردا وأحيانا كثيف السحب مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا غزيرة بالشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتساقط الثلوج بمرتفعات سليانة و القصرين و الكاف.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية جدا قرب السواحل وقوية نسبيا إلى محليا قوية داخل البلاد، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب فهائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 02 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 15 درجة ببقية الجهات.

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