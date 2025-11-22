طقس بارد مع رياح قوية

يكون طقس اليوم السبت، عامة باردا مع سحب أحيانا كثيفة بالشمال مصحوبة بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية المناطق.
- تساقط بعض الثلوج بمرتفعات ولاية جندوبة.
- الريح من القطاع الغربي قوية بالشمال والوسط و قرب السواحل ومعتدلة بالجنوب.
- البحر شديد الهيجان بالشمال (مع أمواج متقاطعة) وشديد الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
- الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى بين 06 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و17 درجة ببقية الجهات.


