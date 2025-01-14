طقس بارد وأمطار غزيرة مع بعض الثلوج

يكون طقس اليوم الثلاثاء، باردا وكثيف السحب مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط ثم آخر النهار بأقصى الجنوب الشرقي.

يتساقط البرد بأماكن محدودة مع بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل وقوية نسبيا إلى معتدلة داخل البلاد، أما البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب فهائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 04 و 09 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 10 و 15 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 17 درجة بالجنوب الغربي.

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