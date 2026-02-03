طقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار منتظرة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية جهات الشمال والوسط الشرقي وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات والجنوب مع دواوير رملية محلية ليلا ومعتدلة ببقية المناطق حيث تتجاوز مؤقتا وفي شكل هبات 60 كلم/س، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 27 درجة بالجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس