طقس حار مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم الأربعاء، حارا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، أما البحر قليل الاضطراب.

الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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