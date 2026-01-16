طقس: درجات الحرارة في انخفاض وأمطار بالشمال والوسط

يكون طقس اليوم الجمعة، ملائمًا لنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليًا بالوسط، حيث تتسم هذه الأمطار بكونها مؤقتًا رعدية وأحيانًا غزيرة، لا سيما خلال فترة ما بعد الظهر.

وتتركز هذه التقلبات الجوية بصفة خاصة في مناطق أقصى الشمال الغربي وولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة وشمال ولاية سليانة، إذ يُتوقع أن تتراوح أعلى كميات الأمطار المسجلة بين 20 و40 مليمترًا.

وتتزامن هذه الأمطار مع تساقط للبرد بأماكن محدودة، إضافة إلى هبوب رياح قوية تظهر في شكل هبات تتجاوز سرعتها مؤقتًا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

