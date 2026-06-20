طقس صاف مع رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية

يكون طقس اليوم السبت، عامة صاف الى قليل السحب.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال و قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية و المرتفعات و بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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