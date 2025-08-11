طقس صاف والبحر هادئ

يكون طقس اليوم الاثنين، صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل وبأقصى الجنوب كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج تونس وبالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :بحر;طقس