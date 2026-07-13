طقس صاف والحرارة تصل إلى 47 درجة

يكون طقس اليوم الاثنين، صاف على كامل البلاد، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات و مضطرب إلى متموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و المرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

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