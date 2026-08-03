طقس صاف والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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