طقس صاف وقليل السحب

يكون طقس اليوم الجمعة، عامة صاف إلى قليل السحب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال ثم تدريجيا قليل الاضطراب بكافة السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات.

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