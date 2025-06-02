طقس قليل السحب بأغلب الجهات

اخر تحديث : 02/06/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب

يكون طقس اليوم الاثنين، قليل السحب بأغلب الجهات.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الإضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ثم مضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 28 درجة بالمناطق الشرقية و المرتفعات و بين 29 و 35 درجة ببقية الجهات.


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