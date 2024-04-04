طقس قليل السحب بأغلب المناطق

يكون طقس اليوم الخميس، بعد تقشّع الضباب المحلي بمناطق الشمال في الصباح قليل السحب بأغلب المناطق ثمّ مغيّما جزئيا بالجنوب.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج فقليل الاضطراب بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال و قرب السواحل و المرتفعات و بين 27 و 31 درجة ببقية الجهات.

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