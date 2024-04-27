طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 27/04/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس قليل السحب

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمناطق الشرقية في الصباح ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.‏
‏تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطقالبحر مضطرب فشديد الاضطراب.‏
‏الحرارة في إرتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 19 و 22 درجة بالسواحل الشرقية و المرتفعات و بين 23 و 30 درجة ببقية المناطق‏ ‎و تصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.‏


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