طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمناطق الشرقية في الصباح ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.‏

‏تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطقالبحر مضطرب فشديد الاضطراب.‏

‏الحرارة في إرتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 19 و 22 درجة بالسواحل الشرقية و المرتفعات و بين 23 و 30 درجة ببقية المناطق‏ ‎و تصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.‏

كلمات البحث :حرارة;طقس