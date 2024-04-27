طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محلي بالمناطق الشرقية في الصباح ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد.
تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطقالبحر مضطرب فشديد الاضطراب.
الحرارة في إرتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 19 و 22 درجة بالسواحل الشرقية و المرتفعات و بين 23 و 30 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.
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