طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، قليل السحب على كامل البلاد فتدريجيا مغيم جزئيا بعد الظهر بالوسط والجنوب.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و 29 درجة بالشمال و المرتفعات و المناطق الساحلية تكون في حدود 21 بالوطن القبلي وبين 29 و 33 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :حرارة;سحب;طقس