طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الجمعة، قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع و تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات و تصل الى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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