طقس قليل السحب والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج.

الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات.

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