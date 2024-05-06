طقس قليل السحب و الحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، قليل السحب بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر، أما الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتجه إلى شمالية بمناطق شمال بعد الظهر .

يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بخليجي تونس و الحمامات و متموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع ملحوظ و تتراوح القصوى بين 26 و 30 درجة قرب السواحل الشرقية و بالمرتفعات و تكون ما بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :حرارة;طقس