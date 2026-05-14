طقس كثيف السحب آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب و المرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط.

تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية و تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال و مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين29 و 34 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

