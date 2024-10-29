طقس كثيف السحب بالشمال و الوسط

يكون طقس اليوم الثلاثاء.، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالشمال و الوسط .

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 بالمناطق الساحلية الشرقية و بالمرتفعات الغربية وبين 28 و 34 درجة ببقية المناطق.

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