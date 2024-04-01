طقس كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار متوقعة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم أحيانا كثيف السحب بعد الظهر بأقصى المناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الجنوبي تتجه إلى الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الإضطراب بالشمال و مضطرب فشديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال و بالمناطق الساحلية للوسط وبالمرتفعات و بين 29 و 36 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;سحب;طقس