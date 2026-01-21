طقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب

يكون طقس اليوم الأربعاء، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء السحب الرعدية، أما البحر شديد الهيجان فهائج بالشمال وهائج إلى شديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 11 درجات بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 15 درجة ببقية الجهات.

