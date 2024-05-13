طقس كثيف السحب والحرارة تصل إلى 37 درجة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثمّ تتقوى بعد الظهر أثناء السحب الرعدية وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال، أما البحر مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبالمرتفعات و بين 31 و 37 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :حرارة;طقس