طقس مغيم آخر النهار مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة و محليا رعدية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال و الوسط و في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 29 و 33 درجة بالجنوب كما تصل 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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