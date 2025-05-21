طقس مغيم بأغلب الجهات والحرارة في انخفاض



يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار و تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و متموج إلى محليا مضطرب بالشمال.

الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي وتكون في حدود 23 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية و بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب.

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