طقس مغيم بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق.
تكون الريح جنوبية غربية معتدلة على كامل البلاد تتقوى بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط و بالجنوب مع هبات تصل إلى 60 كلم/س كما تكون مثيرة محليا للرمال و الأتربة بالجنوب الشرقي، أما البحر مضطرب إلى متموج بالشمال و قليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية.
الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 15 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 20 و 23 درجة ببقية الجهات.
