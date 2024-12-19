طقس مغيم بعد الظهر مع أمطار متوقعة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر فأحيانا كثيف السحب أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة و تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة.

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا ثم قوية قرب السواحل وبالجنوب الشرقي مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب ثم شديد الاضطراب بالشمال و خليج قابس إلى هائج بكافة السواحل ليلا.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

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