طقس مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب بالمناطق الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة و في حدود 15 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب.

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