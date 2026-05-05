طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات والحرارة تتواصل في ارتفاع

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة.

تكون الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 26 و 32 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي و 37 درجة بأقصى الجنوب.

