طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.

