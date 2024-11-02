طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم السبت، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الإضطراب بخليج قابس ومضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات.
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