طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والحرارة في انخفاض

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طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والحرارة في استقرار يكون الطقس اليوم الاثنين، مغشى بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. ...

طقس مغيم جزئيا والحرارة في ارتفاع يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق. تكون الرياح قوية نسبيا بالجنوب وضعي ...

طقس مغيم بأغلب الجهات والحرارة تصل الى 24 درجة تتراوح الحرارة القصوى اليوم السبت ، بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات، و طقس ...

طقس مغيم جزئيا والحرارة تصل الى 20 درجة تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 20 درجة وفي حدود 13 بالمرتفعات ، مع ضباب محلي في الصباح ...