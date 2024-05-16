طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق

يتواصل الطقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة و المحلية بالجنوب أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و تتجه إلى القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالجنوب مع رياح رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية و مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية و بين 30 و 39 درجة ببقية المناطق و تصل محليا 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

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