طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب

اخر تحديث : 09/04/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس

يكون الطقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب اثناء الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع نزول بعض الامطار المتفرقة.

تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب معتدلة ثم تتقوى تدريجيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية.

البحر مضطرب فتدريجيا شديد الاضطراب بكافة السواحل الى هائج بالشمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و33 درجة ببقية المناطق وتصل الى، محليا، 35 درجة بالجنوب.


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