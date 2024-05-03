طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب معتدلة فمؤقتا قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

يكون البحر شديد الاضطراب فمتموج بالشمال و مضطرب فقليل الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح القصوى القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

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