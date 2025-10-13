طقس مغيم جزئيا والحرارة أقصاها 31 درجة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق إلى أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال و الوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر قليل الاضطراب فتدريجيا متموج.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة و تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.


