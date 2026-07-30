طقس مغيم جزئيا والحرارة أقصاها 41 درجة

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل الى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي.

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