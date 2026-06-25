طقس مغيم جزئيا والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب آخر النهار.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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