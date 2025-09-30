طقس مغيم جزئيا والحرارة في استقرار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة بأمطار ضعيفة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا أثناء الليل بخليج الحمامات وبأقصى الجنوب، أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب ليلا بخليج الحمامات.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 32 درجة و تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :حرارة;طقس