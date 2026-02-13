طقس مغيم فتدريجيا كثيف السحب والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية أثناء الليل.

تكون الريح جنوبية غربية قوية نسيا قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى آخر النهار وأثناء الليل بأغلب المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع نسبي و تتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 22 و 26 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :حرارة;سحب;طقس