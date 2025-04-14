طقس مغيم مع أمطار متفرقة بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بعد الظهر وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل و بالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية و معتدلة فضعيفة ببقية المناطق ، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 26 درجة بالمناطق الغربية و تكون في حدود 19 بالمرتفعات وبين 26 و 32 درجة بالمناطق الشرقية ماعدا بجهة الوطن القبلي تكون في حدود 21 درجة كما تصل 36 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

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