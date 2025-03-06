طقس مغيم مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما فأحيانا كثيف السحب بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة و تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال و الوسط.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل والمرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 16 درجة بالشمال و الوسط وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية و بين 16 و 21 درجة بالجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس