طقس مغيم مع أمطار متوقعة بعد الظهر

اخر تحديث : 23/02/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية أثناء الليل.
تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات.
الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة و تكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية.


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