طقس مغيم مع أمطار متوقعة والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، بضباب محليا خفيف في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بخليج قابس و شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 15 و 19 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس