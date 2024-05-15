طقس مغيم والحرارة تصل إلى 44 درجة

يكون طقس اليوم الأربعاء، عامة مغيم جزئيا خلال هذا اليوم مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي ببقية المناطق تكون قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الإضطراب فمضطرب بالشمال و متموج فتدريجيا شديد الإضطراب ببقية السواحل.

الحرارة تكون مرتفعة خاصة بمناطق الجنوب والوسط حيث تتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة و تصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي وتكون بين 27 و 32 درجة بالشمال و المناطق الساحلية و بالمرتفعات .

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