طقس مغيم والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 02/03/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب عابرة

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب الجهات.
تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل إلى محليا شديد الاضطراب بخليج قابس .
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط و المناطق الساحلية للجنوب وبين 23 و 28 درجة ببقية المناطق.


