طقس مغيم والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 24 قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بجهة توزر و بأقصى الجنوب.

