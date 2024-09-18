طقس مغيّم مع أمطار متوقعة اليوم

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للجنوب والوسط ثم تشمل الجهات الشرقية للبلاد وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة و تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بالشمال آخر النهار، أما البحر قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس