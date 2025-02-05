طقس ممطر مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بأقصى الشمال ومحليا بالسواحل الشرقية ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للشمال و الوسط وتكون مؤقتا رعدية.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.
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