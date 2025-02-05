طقس ممطر مع رياح قوية نسبيا

اخر تحديث : 05/02/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بأقصى الشمال ومحليا بالسواحل الشرقية ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للشمال و الوسط وتكون مؤقتا رعدية.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق