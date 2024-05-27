طلبة من تونس يفوزون بالجائزة الأولى في الحوسبة الذكية في مسابقة عالمية بالصين

فاز طلبة من تونس بالجائزة الأولى في تكنولوجيا الحوسبة الذكية والجائزة الثالثة في تكنولوجيا الشبكات المعلوماتية، خلال مشاركتهم في النهائي العالمي لمسابقة « هواوي » لتكنولجيا المعلومات والاتصالات 2023-2024 التي انتظمت من 23 إلى 26 ماي الجاري بمدينة « شنجن » بالصين.

ويتكون الفريق الأول الحائز على الجائزة الأولى عالميا في تكنولوجيا الحوسبة الذكية من ثلاثة طلبة ينتمون إلى المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بأريانة Tekup وهم أيمن تانغارا، ووائل الرديفي، ويعقوب دياكيتي، وفق ما أكده خالد الجربي رئيس المدرسة.

ويشمل الفريق الثاني الفائز بالجائزة الثالثة عالميا في تكنولوجيا الشبكات المعلوماتية ثلاثة طلبة وهم محمد سالم العز من المدرسة العليا لتكوين المهندسين بصفاقس، وتسنيم المير من المدرسة الوطنية لتكوين المهندسين بقابس، والعروسي الرياحي من المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بأريانة.

وتنقسم هذه المسابقة إلى 4 تصفيات، وانطلقت أولى التصفيات في بداية شهر أكتوبر 2023 على مستوى الجامعات بمشاركة نحو 100 ألف طالب من 2000 جامعة حول العالم.

وفي ديسمبر 2023 تم تنظيم تصفيات على مستوى وطني في نحو 100 بلد، ثم في بداية مارس 2024 انتظمت بمدينة طبرقة تصفيات على مستوى إقليمي جمعت 9 دول وهي تونس، والجزائر، وليبيا والمغرب، وإثيوبيا والسنغال، ومصر، والكاميرون ومالي.

وترشحت تونس إلى النهائي العالمي لمسابقة تكنولجيا المعلومات والاتصالات بفريقين من 6 طلبة ليتمكنوا في الأخير من الفوز بالجائزة الأولى عالميا في تكنولوجيا الحوسبة الذكية والجائزة الثالثة عالميا في تكنولوجيا الشبكات المعلوماتية.

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